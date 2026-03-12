TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:59 Corsa scudetto: Virtus col calendario peggiore, Tre Fiori e Tre Penne sognano 17:41 Le gallerie del Treno Bianco Azzurro come rifugio dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale 10:23 Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana 10:13 San Marino, dal 15 marzo via al prelievo selettivo dei cinghiali 09:30 Tentata rapina in banca a San Marino e colpo in farmacia: emergono nuovi dettagli sugli arresti 08:29 Petrolio, l’Aie libera 400 milioni di barili per evitare la crisi globale
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Arbitri: Raffaele Delvecchio promosso all’Élite FIFA Beach Soccer, due sammarinesi al CORE della UEFA

12 mar 2026
foto ©FSGC
foto ©FSGC

Sono giorni di grande fermento sul fronte arbitrale sammarinese. Oltre all’avvio del nuovo corso per futuri fischietti di calcio e futsal, due importanti novità riguardano l’attività internazionale dei direttori di gara e assistenti di casa nostra. La prima è che Raffaele Delvecchio, dal 2018 arbitro internazionale per San Marino, è stato promosso nella categoria Élite della FIFA per il Beach Soccer, vale a dire quella più elevata di tutte. A convincere gli Istruttori FIFA sono stati i progressi costanti mostrati da Delvecchio nell’arco di questi sei anni, durante i quali il fischietto ASA si è destreggiato con abilità nei teatri più prestigiosi del Beach Soccer internazionale, quali gli Euro Winners, i World Winners, le Superfinal dell’Euro Beach Soccer, le qualificazioni all’Europeo (EBSL) ed il Mundialito del 2023. E per un arbitro che sta raccogliendo i meritati frutti del proprio lavoro, ce ne sono due che sognano un futuro internazionale parimenti luminoso. Il riferimento è ad Andrea Righi (arbitro) e Matteo Colonna (assistente): si tratta dei primi due sammarinesi (di passaporto) simultaneamente impegnati al corso CORE che la UEFA organizza a ogni anno per preparare giovani promettenti arbitri e assistenti arbitri al calcio d’élite, in vista di un loro eventuale impiego futuro in campo internazionale.

C.s. - FSGC




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport