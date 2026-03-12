Arbitri: Raffaele Delvecchio promosso all’Élite FIFA Beach Soccer, due sammarinesi al CORE della UEFA

Sono giorni di grande fermento sul fronte arbitrale sammarinese. Oltre all’avvio del nuovo corso per futuri fischietti di calcio e futsal, due importanti novità riguardano l’attività internazionale dei direttori di gara e assistenti di casa nostra. La prima è che Raffaele Delvecchio, dal 2018 arbitro internazionale per San Marino, è stato promosso nella categoria Élite della FIFA per il Beach Soccer, vale a dire quella più elevata di tutte. A convincere gli Istruttori FIFA sono stati i progressi costanti mostrati da Delvecchio nell’arco di questi sei anni, durante i quali il fischietto ASA si è destreggiato con abilità nei teatri più prestigiosi del Beach Soccer internazionale, quali gli Euro Winners, i World Winners, le Superfinal dell’Euro Beach Soccer, le qualificazioni all’Europeo (EBSL) ed il Mundialito del 2023. E per un arbitro che sta raccogliendo i meritati frutti del proprio lavoro, ce ne sono due che sognano un futuro internazionale parimenti luminoso. Il riferimento è ad Andrea Righi (arbitro) e Matteo Colonna (assistente): si tratta dei primi due sammarinesi (di passaporto) simultaneamente impegnati al corso CORE che la UEFA organizza a ogni anno per preparare giovani promettenti arbitri e assistenti arbitri al calcio d’élite, in vista di un loro eventuale impiego futuro in campo internazionale.

C.s. - FSGC







