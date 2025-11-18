Arbitri: una quaterna sammarinese per Gibilterra-Scozia U21, straordinari in Albania per Beltrano

Non solo Nazionali sammarinesi: durante la finestra internazionale anche gli ufficiali di gara in quota ASA sono stati coinvolti da designazioni fuori confine. È stato questo il caso per Michele Beltrano (Arbitro FIFA per San Marino), Ernesto Cristiano e Gianmarco Ercolani (Assistenti FIFA), ma anche William Villa – volati tre giorni fa a Gibilterra per dirigere l’incontro tra la Nazionale Under 21 di casa ed i pari età della Scozia. L’incontro – valevole per il Gruppo B di Qualificazione agli Europei di categoria del 2027 – è terminato appannaggio della selezione britannica (2-0). Unico a non essere già rientrato in territorio è Michele Beltrano: l’arbitro internazionale di San Marino aveva infatti un altro importante appuntamento in agenda, proprio nella giornata di ieri. L’occasione era rappresentata dall’amichevole tra Nazionali U21 di Albania ed Ucraina, tenutasi ad Elbasan. Coadiuvato da una squadra arbitrale albanese, Beltrano ha potuto cimentarsi in un incontro con la presenza del VAR. Condizione ha permesso all’internazionale di San Marino di certificarsi in FIFA per poter dirigere gare che prevedano, appunto, protocollo VAR. Un percorso partito un anno fa, con gli incontri formativi a Lissone insieme agli ufficiali di Serie A e Serie B ed un test in campo presso lo stadio di Montecchio – lo scorso giugno. In Albania, ieri, era presenta anche Christian Brighi – in qualità di supervisore per FSGC –. A favorire l’opportunità di Elbasan, gli ottimi rapporti che intercorrono tra le Federcalcio di Albania e San Marino.

