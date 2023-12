Archiviata l'ottava edizione del Triangolare di Apnea Dinamica

Il mese di dicembre si è aperto per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee con l’ottavo triangolare di apnea dinamica, che si è svolto alla piscina Tavolucci di Borgo Maggiore e al quale hanno preso parte la Sub Haggi Statti di San Marino - formata da Michele Stacchini, Lorenza Angelini, Marco Vivarelli, Ruggero Pinelli, Alvaro Casali, Alessandro Giannini e il capitano Giorgio Pierguidi -, la Sub Riccione Gian Neri e la Polisportiva Sub Riccione con sei atleti ciascuna impegnate in due prove di apnea dinamica. Il trofeo passa nelle mani della Sub Riccione Gian Neri che si aggiudica la vittoria, secondo posto per la Sub Haggi Statti, terza la Polisportiva Sub Riccione.

cs Cons

