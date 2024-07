Arco 3D: Federica Valli sul Podio a Crespellano

Arco 3D: Federica Valli sul Podio a Crespellano.

Lo scorso weekend si sono disputate le ultime due gare di selezione per la Nazionale italiana di tiro con l’arco alla quale hanno preso parte anche gli atleti degli Arcieri del Titano nella specialità “tiro istintivo” su sagome 3D. Le gare si sono tenute a Crespellano su campi da tiro completamente nuovi e particolarmente complessi per i partecipanti. Federica Valli ha chiuso al quarto posto la gara di sabato a due soli punti dal podio e al terzo posto quella della domenica. Ha preso parte alla gara della domenica anche Carlo Chiaruzzi ma, per un disguido legato ai regolamenti il suo punteggio non è stato calcolato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: