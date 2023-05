Arti Marziali: nel fine settimana la Fesam impegnata su due fronti

Doppio impegno per la Fesam nel fine settimana: Youth League a La Coruña e prima tappa del Torneo All Valley organizzato per le giovani promesse. In Spagna la nazionale sammarinese è stata rappresentata da tre atleti della categoria junior. Michele Santi, Denise Bertozzi e Rebecca Gaidella sono stati accompagnati dal presidente federale Maurizio Mazza e i coach Alessio Magnelli, Marcello Santini e Mauro Casadei. Bertozzi, la prima a scendere sul tatami nella specialità Kata, non riesce ad accedere alle fasi finali del torneo. Non supera il suo combattimento anche Michele Santi, primo atleta impegnato nel Kumite, stessa sorte che tocca anche a Rebecca Gaidella nella stessa categoria. Le buone prestazioni della sammarinese le hanno permesso di occupare la 78° posizione del ranking mondiale WKF nella sua categoria. Domenica 30 aprile, a Ravenna, si è tenuta invece la prima prova del Torneo All Valley, di cui la finale si disputerà il 17 dicembre a San Marino. Al debutto in competizioni arriva subito la medaglia per Olivia Valletta, bronzo nel Kata. Nella stessa specialità da segnare anche l’argento di Cristel Battistini, che si arrende soltanto in finale. Quinto posto per Emma Missiroli. Esordio anche per i giovanissimi Mattia Matteini e Davide Montanari, che nella categoria Kata sono autori di buone prestazioni. Dal Kumite giungono altre due medaglie: bronzo per Francesco Biordi, anche lui al debutto, e Michele Polverelli che si aggiudica il secondo posto, conquistando l’argento.

