Arti Marziali: tanta esperienza per i combattenti sammarinesi al Son Fighters 5

Appuntamento a Pesaro per il GTR Fight Team della Federazione Sammarinese Arti Marziali, che ha preso parte alla manifestazione Son Fighters 5 con quattro atleti accompagnati dai tecnici Manuel Gasperoni, Luca Cervellini e Roberto Gheorghita. Per Mattia De Padova e Lorenzo Moretti sono arrivate due vittorie pulite, frutto di match equilibrati e tecnici. Erika Cavalli riesce a vincere un incontro e nel secondo viene sconfitta, mentre l'ultimo a salire sul ring è stato Milo Camorali che nel primo incontro parte forte nella prima ripresa e nelle altre due cede pareggiando la sfida, mentre esce sconfitto dal secondo match. Prossimo appuntamento in programma per la squadra sammarinese è fissato al 24 maggio, quando Roberto Gheorghita salirà sul ring a Lecce al Fight Clubbing 38.