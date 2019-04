Artistic World Series: bilancio positivo per le sincronette del Titano

L’esordio stagionale a livello internazionale, che coincide con l’esordio nella categoria assoluta, si è concluso con un bilancio positivo per le sincronette Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. L’appuntamento era la seconda prova in calendario delle FINA Artistic Wold Series, in scena ad Alexandroupolis (Grecia), utile come parametro di confronto con le altre Nazioni in vista dei prossimi appuntamenti: la Coppa Europa a maggio, a San Pietroburgo, e i Mondiali a luglio, in Korea. Nei rispettivi esercizi di Solo, la Verbena è giunta 13esima su 21 Paesi partecipanti nel programma libero, mentre la Zonzini ha chiuso il programma tecnico all’8° posto su 12 Paesi, ben figurando entrambe. Nell’esercizio di duo, infine, le due ragazze si sono piazzate undicesime su 17 binomi nazionali al via. Il bilancio, sia per il tecnico Simona Chiari che per l’accompagnatore federale Bruno Gennari, è positivo, considerando che le due atlete erano alla prima esperienza in categoria superiore. La trasferta greca ha dimostrato che il percorso intrapreso è quello giusto e che i margini di miglioramento sono evidenti. Non resta, dunque, che continuare a lavorare giorno dopo giorno.