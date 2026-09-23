ASCO 35 & Brigata for children: il calcio si mette al servizio della solidarietà

Il calcio come occasione di incontro, divertimento e solidarietà. È questo lo spirito di “ASCO 35 & Brigata for children”, la partita di beneficenza in programma dopodomani, venerdì 25 settembre alle ore 21.15 allo stadio «Ezio Conti» di Dogana, organizzata da ASCO 35 e Brigata Mai 1 Gioia con il prezioso supporto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. La serata vedrà protagoniste due realtà accomunate dalla passione per il calcio e dall'attenzione verso il mondo della solidarietà. Da una parte ASCO 35, associazione che riunisce ex calciatori e appassionati veterani dello sport e che attraverso tornei, triangolari e partite amichevoli sostiene regolarmente progetti umanitari, con particolare attenzione all'infanzia e alle persone in difficoltà. Dall'altra la Brigata Mai 1 Gioia, gruppo nato nel 2012 per sostenere la Nazionale di San Marino e cresciuto negli anni attorno a un'idea di tifo vissuto come strumento di amicizia, aggregazione, relazioni internazionali e promozione di una cultura dello sport senza odio e senza violenza. La partita sarà articolata in due tempi da 30 minuti e avrà ingresso libero. Nel corso della serata saranno raccolte elargizioni volontarie: l'intero ricavato sarà successivamente destinato da ASCO 35 all'associazione San Marino for the Children, realtà impegnata in progetti a sostegno dell'infanzia. La squadra della Brigata Mai 1 Gioia sarà composta da tifosi sammarinesi e italiani, insieme a sostenitori provenienti da Austria, Germania, Irlanda e Paesi Bassi, a conferma della dimensione internazionale costruita dal gruppo nel corso degli anni. Non mancheranno inoltre alcuni special guest provenienti dal mondo del calcio e del futsal sammarinese, per una formazione destinata a mettere insieme generazioni, esperienze e provenienze differenti. A guidare idealmente la squadra della Brigata ci sarà Giorgio Leoni, che ha confermato la propria presenza come allenatore «ad honorem». Ex commissario tecnico della Nazionale di San Marino, Leoni sarà così nuovamente coinvolto in una serata all'insegna del calcio e della condivisione, questa volta dalla panchina di una formazione molto particolare. «ASCO 35 e Brigata Mai 1 Gioia – spiegano le due anime di questo evento charity – sono due realtà che da anni guardano con attenzione alla solidarietà e al mondo dell'infanzia e siamo stati particolarmente lieti di poter unire i nostri intenti attraverso un evento che ha un obiettivo semplice e importante: fare del bene stando insieme e divertendosi. Per i tifosi della Brigata sarà l'occasione di scendere in campo e giocare al fianco e contro alcune delle vecchie glorie della Nazionale e del campionato sammarinese, vivendo da protagonisti una serata diversa dal solito. Per ASCO 35, allo stesso tempo, questa partita rappresenta anche un riconoscimento all'attività portata avanti dalla Brigata Mai 1 Gioia, che negli ultimi anni ha dimostrato una sempre crescente attenzione non soltanto al mondo sportivo, ma più in generale alla realtà sociale sammarinese. Crediamo che sia proprio questo il modo più bello di vivere il calcio: creare occasioni di incontro, rafforzare i legami e trasformare una passione comune in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno». Fondamentale per la realizzazione dell'iniziativa è stato il supporto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, che ha messo a disposizione la propria logistica, gli impianti e le attrezzature, contribuendo concretamente alla riuscita dell'appuntamento. “ASCO 35 & Brigata for children” rappresenterà inoltre il prologo ideale a un altro grande appuntamento calcistico. Il giorno successivo, sabato 26 settembre alle ore 18, il San Marino Stadium di Serravalle ospiterà infatti San Marino-Finlandia, incontro valido per la Nations League. La serata di Dogana offrirà dunque ai tifosi l'opportunità di ritrovarsi già alla vigilia della partita della Nazionale, trasformando un intero fine settimana in un momento dedicato al calcio, alla condivisione e alla solidarietà.

c.s. ASCO 35 e Brigata Mai 1 Gioia







