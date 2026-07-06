ASCO 35: mercoledì il triangolare di beneficenza dedicato ad Enrico Bellofiore

ASCO 35: mercoledì il triangolare di beneficenza dedicato ad Enrico Bellofiore.

Conferma la sua dimensione internazionale, assunta lo scorso anno, il Trofeo “Enrico Bellofiore” – giunto alla quarta edizione. Al via le stesse tre formazioni che poco meno di dodici mesi fa si contesero il titolo: l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (ASCO 35), l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva e lo Swiss Cottage Tuesday FC – formazione di Saturday League, coinvolta grazie alla diretta partecipazione di un ex Nazionale di San Marino che recentemente ha militato nel club dopo aver raggiunto Londra per motivi professionali.

Il triangolare si disputerà allo stadio “Ezio Conti” di Dogana mercoledì 8 luglio prossimo, a partire dalle 20:00 – orario del fischio d’inizio del primo incontro. Ad inaugurare la terza edizione saranno ASCO 35 e Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, successivamente toccherà allo Swiss Cottage Tuesday FC che incrocerà prima la squadra sconfitta al debutto (nei trenta minuti previsti o ai calci di rigore).

Come sempre, il triangolare promosso dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva è legato a filo doppio ad un’opera di beneficenza. Come per l’edizione passata, partecipanti e pubblico potranno infatti devolvere un’offerta libera all’Associazione BattiCinque di San Marino, da oltre dieci anni impegnata a favore del miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo attraverso azioni di supporto rivolte a esse e alle loro famiglie, nonché ai tutori, educatori e insegnanti.



Comunicato stampa

FSGC

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