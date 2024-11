Ass. Regolaristi sammarinesi: "A Zanotti il tricolore tra le duemila di RC5"

Il sammarinese centra il miglior successo stagionale al Valli Piacentine, chiudendo con l'ottavo sigillo consecutivo nel CIREAS, mentre Rovigo Corse è medaglia di bronzo. Rovigo, 28 Novembre 2024 – Con la pubblicazione ufficiale delle classifiche del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2024 in casa Rovigo Corse si da il via ai festeggiamenti per un altro alloro prestigioso, dopo il titolo assoluto ed i vari di categoria conquistati dalle punte di diamante Indelicato, quello a firma di un Isaia Zanotti imprendibile tra le duemila di Classe RC5. Il sammarinese, in coppia con Roberto Gasperoni su una Fiat Ritmo Abarth 130 TC, ha centrato l'ennesimo successo consecutivo in classe, cucendosi sul petto uno scudetto tricolore che arricchisce ulteriormente la bacheca di una scuderia polesana ormai consacrata tra le big. Un Sabato ed una Domenica da ciliegina sulla torta per il portacolori biancoazzurro della compagine polesana, al rientro dopo ben dieci anni di inattività e bravo a tener testa ai protagonisti più blasonati della massima serie tricolore riservata alla regolarità. Il suo bottino stagionale si conclude quindi al recente Circuito delle Valli Piacentine, oltre che con l'ottava vittoria consecutiva di classe RC5 da 1600 a 2000, anche con il quarto posto in RC5 generale e con il sedicesimo posto assoluto. Ulteriore soddisfazione per lui l'aver accarezzato la top10 assoluta di Campionato Italiano, chiude tredicesimo a conti fatti davanti al presidente Diego Verza, completando un rientro nel CIREAS in grande stile. “Dopo una stagione di sacrifici siamo campioni italiani di classe” – racconta Zanotti – “e, in quest'ultima gara di campionato, abbiamo portato a casa la migliore prestazione di tutta la stagione. Eravamo in un ottimo stato di forma e ci bastava un punto e mezzo per centrare il titolo tricolore. Sapevamo che sarebbe stata dura, avevamo un avversario ostico da battere ed il Valli Piacentine è rinomato per la sua difficoltà. Abbiamo vinto per l'ottava volta consecutiva ma la soddisfazione più grossa è quella di aver fatto tutto questo dopo dieci anni di stop. Un grande bravo al mio navigatore, Roberto Gasperoni, che debuttava in questa complessa specialità, dopo un passato rallystico, questa vittoria è soprattutto sua. Grazie al presidente Diego Verza ed a tutta la Rovigo Corse per l'opportunità che mi è stata data. Grazie infinite a Giustiniano Mazzucco, che ha seguito al meglio e con pazienza la nostra vettura, ma anche a Mario De Carli ed a Matteo Losito, parte preziosa del nostro team. Siamo felicissimi.” Un Valli Piacentine che nella sostanza concretizza quanto previsto alla vigilia, con Zanotti che scalza il patron Verza dal terzo gradino del podio nella generale del raggruppamento RC5, approfittando dell'assenza del numero uno della compagine polesana che, vittima di un grave incidente alla Coppa dei Lupi, ha dovuto dare forfait nell'appuntamento di chiusura della serie. “Oltre alla vittoria di classe chiudiamo terzi assoluti nella generale di RC5” – aggiunge Zanotti – “anche se questo ci dispiace veramente tanto perchè dato dall'assenza del nostro presidente, sfortunato protagonista di un pesante incidente alla Coppa dei Lupi. Se non avessimo avuto bisogno di quel punto e mezzo per vincere il campionato italiano tra le duemila non saremmo scesi in campo al Valli Piacentine, lasciando a Verza e Buranello il terzo gradino del podio perchè se lo meritavano tutto. Un abbraccio al presidente, al quale auguriamo un pronto recupero oltre che un 2025 nel quale possa tornare ad esprimersi ai suoi abituali livelli, riscattandosi dal colpo basso della sorte di questo finale di stagione.”

C.s. Associazione Regolaristi Sammarinesi

