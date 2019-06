Assegnati i titoli sammarinesi di trap

Lo stand di tiro a volo de La Ciarulla ha ospitato nel weekend in Gran Premio di San Marino di trap, valevole anche come Campionato Sammarinese di specialità. Ad aggiudicarsi il titolo nazionale, al termine della finale ISSF tra i migliori 6 della classifica generale appartenenti alla FSTV, è stato Gian Marco Berti con 42/50. Al secondo posto, con due piattelli in meno, Gian Nicola Berti, terzo Francesco Amici con 31/40. Assegnati anche i titoli di categoria, sulla base della classifica generale. Francesco Amici, con 68/75, trionfa nell’Eccellenza, Alfio Tomassoni, con 71/75, fa sua la Prima Categoria, Adriano Felici si impone in Seconda Categoria (64/75) e Vittorio Giri in Terza (61/75. La categoria Lady ha visto imporsi Alessandra Perilli con 66/75, la categoria Junior è stata vinta da Simone Rigoni con 59/75 e la Junior Lady da Martina Tonini con 42/75. Il Gran Premio di San Marino, che ha visto al via 101 partecipanti, è stato vinto da Stefano Bracci con 73/75, davanti a Manuel Casadio con 72/75 e ad Alfio Tomassoni con 71/75. Da segnalare anche l’ottimo quinto posto in classifica generale del sammarinese Alessandro Casadei, con 71/75.

