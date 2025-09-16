TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:11 Bergossi: "Ravenna e Forlì sono fiducioso, il Rimini ha il destino segnato" 15:24 Rotary San Marino: consegnato il Premio per l'eccellenza agli studenti
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Assegnati i titoli Under di pesca sportiva

16 set 2025
Assegnati i titoli Under di pesca sportiva

Concluso il Campionato Regionale giovanile di pesca sportiva con la sesta e ultima tappa svolta i laghi SaPaBa di Bologna. Tra i sammarinese nell’U15 Matteo Jeannin chiude al secondo posto di settore, posizione che gli permette di chiudere al quarto posto assoluto. Nella stessa categoria quarta posizione di settore per Daniele Clementi, che chiude al settimo posto generale. Al sesto e nono posto assoluto Alessandro Torsani e Gabriel Roman. Nell’Under 13 secondo posto di settore per Edoardo Giancecchi, che chiude al quindicesimo posto generale. Al terzo posto di settore Samuele Brighi, posizione che gli consente di chiudere in undicesima posizione assoluta, la migliore tra i suoi compagni nella categoria. Al quattordicesimo posto Denis Errante, sedicesimo e diciassettesimo Marco Ceccoli e Joey Giovagnoli.

c.s. Federazione Pesca Sportiva San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport