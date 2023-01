Assemblea 2023: Eletto Il Direttivo 2023/2026, Approvato Il Bilancio

Assemblea 2023: Eletto Il Direttivo 2023/2026, Approvato Il Bilancio.

Si è tenuta l’assemblea annuale della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Tra i principali punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2022 e l’elezione del direttivo per il quadriennio 2013/2026. L’assemblea è stata aperta della relazione annuale del presidente Elia Gorini che ha tracciato un rapido bilancio del 2022. Nello specifico ha ricordato come la pandemia da Covid-19 abbia avuto risvolti negativi sull’organizzazione e pianificazione dell’attività della ASSS. Il presidente ha ricordato che il numero dei tesserati ASSS è di 29 iscritti, dei quali 16 anche della tessera della Associazione Stampa Sportiva Internazionale. Tra le iniziative da segnalare: la partita alla quale la ASSS ha partecipato con i ragazzi dei soggiorni culturali, le partecipazioni in qualità di giurati per i premi della Associazione Sammarinese Allenatori Calcio (Best Coach Award) e dei premi di Calcio Estate della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. Più recentemente il coinvolgimento della nostra associazione per la prima edizione del Concorso letterario e giornalistico sul tema “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino” del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. L’assemblea è proseguita con l’approvazione da parte degli associati del bilancio dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Per quanto riguarda la partecipazione al Congresso Internazionale AIPS di Roma. Il presidente ha ricordato che l’evento 2022 è coinciso con il rinnovo delle cariche di AIPS e AIPS Europa. Per quanto riguarda la sessione continentale, è stato confermato presidente il collega Charles Camenzuli di Malta. Per AIPS internazionale confermato Gianni Merlo, unico candidato. Il Congresso di Roma ha confermato ancora una volta l’ottima considerazione che i colleghi hanno per la ASSS. A rappresentare la nostra associazione e San Marino nella capitale italiana il presidente Elia Gorini e il delegato Matteo Pascucci. Per quanto riguarda invece l’elezione del direttivo per il quadriennio 2023/2026, è stato confermato in toto quello uscente con Elia Gorini (San Marino RTV), Luca Pelliccioni (Press Officer FSGC) e Giacomo Santi (Press Officer Folgore Falciano Calcio). Elia Gorini mantiene la carica di presidente, Luca Pelliccioni di segretario generale e Giacomo Santi di tesoriere. Per quanto riguarda le iniziative il consiglio direttivo, vista la linea di continuità scelta dall’assemblea, ha intenzione di riprendere il prima possibile i contatti con la dirigenza della Scuola Secondaria Superiore di San Marino per il progetto che coinvolge gli studenti e già illustrato in passato, così come le attività sportive a scopo benefico e quelle relative al 40° anniversario della fondazione della ASSS del 2024.

c.s. Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: