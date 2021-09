Assemblea Fsgc, la posizione della Folgore

La Società Folgore vuole chiarire la propria posizione in merito alla situazione venutasi a creare dopo l’Assemblea del 20.9 u.s. ed evitare strumentalizzazioni o polemiche che possano riguardarla. L’Assemblea è stata convocata con punto all’ordine del giorno relativo all’aggiornamento della situazione del procedimento a carico dei Dirigenti della Federazione. L’Assemblea e quindi la società Folgore non si è espressa in merito alla fiducia o sfiducia dei membri del Consiglio Federale attraverso una votazione, perché la stessa non era prevista all’ordine del giorno. Le informazioni e gli aggiornamenti riportati in Assemblea sono stati ritenuti soddisfacenti e coerenti dalla società Folgore che ha approvato il verbale che ne riportava i punti salienti e la sintesi della discussione seguente.

c.s. Società Folgore

