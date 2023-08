Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi

Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi.

L’ Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi è lieta di informare che nei giorni di 01e 02 settembre 2023, con l’alto Patrocinio della Segreteria allo Sport e in collaborazione con la Giunta di Castello di San Marino e della Federazione Sammarinese Atletica Leggera organizza l’evento “GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI SAMMARINESI 2023”. PROGRAMMA Il giorno di venerdì 01 settembre presso la piazza Marino Capicchioni di Santa Mustiola dalle ore 10,00 all ore 12,00 si terrà il GIOCO DEI CANCIONI. Il giorno di sabato 02 settembre sullo Stradone di San Marino Città con inizio alle ore 16,00 sarà la volta dei bambini/e under 12 con le staffette sui 40 metri (20+20) con il cucchiaio e uovo dove dovranno correre senza far cadere “l’uovo”, seguirà la corsa veloce dei ragazzi/e under 16 sempre sui 40 metri con batterie e finali. Alle 16,45, sempre sullo Stradone, sarà la volta del BRACCIO DI FERRO dove si sfideranno sui tavoli regolamentari le categorie under e over 80 kg. tra i maschi e categoria unica tra le femmine. Alle ore 19,30 ritorna la rievocazione del SALTO MISTO, (2° memorial Pilade Casali), dove la prima edizione si fece, sempre sullo Stradone, il 12 giugno 1910 di cui si allega il vecchio manifesto. Quest’anno, in contemporanietà, la manifestazione si terrà assieme al GIRO DEL MONTE con partenza alle ore 18,00. Si ringrazia la stampa sportive per la gentile pubblicazione.

cs A.N.Ve.S.S. (Eraldo Maccapani)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: