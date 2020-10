Associazione Tecnici Subacquei: Scarpato è il nuovo Presidente. Subentra al compianto Lanfranco Lorenzini

Roberto Scarpato è il nuovo Presidente dell’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani”. L’Assemblea lo ha scelto all’unanimità per ricoprire la carica rimasta vacante in seguito alla prematura scomparsa, a fine marzo scorso, di Lanfranco Lorenzini. Figura storica del movimento “Il Gaggione, come era soprannominato da tutti, ha lasciato un grande vuoto sul Titano, dove ha insegnato a tantissime persone ad immergersi in profondità. A lui saranno dedicate una serie di iniziative nei prossimi mesi. Davide Migliarini subentra a Scarpato nel ruolo di Vicepresidente. Al nuovo Presidente gli auguri di buon lavoro da parte del direttivo della Federazione Sammarinese Attività Subacquee.