ASSS: Albano Sgarbi Tra I Premiati Della Giornata Mondiale Fair Play.

L’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva ha deciso di patrocinare la Giornata Mondiale del Fair Play organizzata dal Comitato Fair Play di San Marino. In occasione dell’evento organizzato sul Titano, la nostra ASSS ha voluto consegnare una targa al nostro iscritto Albano Sgarbi. Un appuntamento che l’ASSS vuole mantenere nel tempo e dedicare ai colleghi che si sono distinti nell’ambito del giornalismo sportivo. Ad Albano Sgarbi il premio Fair Play Stampa Sportiva Associazione Sammarinese Stampa Sportiva – Racconto di Emozioni. Per aver contribuito con i suoi scatti alla diffusione dello sport sammarinese, alcuni dei quali raccolti nella pubblicazione “San Marino / Obiettivo Sport”. Anche da qui la scelta del Direttivo di ASSS del sottotitolo “Racconto di Emozioni”. Nell’ambito della Giornata Mondiale del Fair Play sono state tante i riconoscimenti consegnati. Qui di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del Comitato Fair Play di San Marino: Alla Sala Montelupo di Domagnano San Marino la “ 6^ Giornata Mondiale Fair Play “ con un’ampia partecipazione di pubblico che ha registrato il sold out. La serata si è aperta con le note degli Inni di San Marino, di EFPM, di CNIFP e del Comitato Sammarinese Fair Play a quali hanno fanno seguito i Saluti Istituzionali del Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni, del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, del CONS Stefano Piva, del Capitano di Castello di Domagnano Marcello Andreani, dell’Assessore allo Sport e Impianti del Comune di Procida Carmine Sabia, del Segretario CSPC Diego Renzi e del rappresentante ufficiale di European Fair Play Movement (EFPM) Katarina Raczova membro del Comitato Esecutivo e Presidente di Giuria dei Premi Fair Play di EFPM. Una serata molto coinvolgente che ha appassionato e coinvolto il pubblico presente e i premiati della sesta edizione che hanno apprezzato la relazione del Prof. Gennaro Testa dell’Università di Firenze sul tema: “ Il gioco e lo sport non solo muscoli e polmoni “ con una brillante relazione con slides e filmati, Molto suggestiva la presentazione ufficiale alla Repubblica di San Marino del Passaporto Internazionale Fair Play che il Professore di Firenze ha illustrato ai presenti sottolineando le finalità e gli scopi del Progetto da lui ideato e che è stato consegnato materialmente al Segretario di Stato Lonfernini, al Presidente CNSFP Silvagni e ai testimonial Alessandra Perilli e Massimo Bonin, Passaporto che dovrà poi proseguire in seguito il cammino e consegnato alle diverse realtà di San Marino. Il ricco programma è proseguito con la Cerimonia di premiazione delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2023, tradizionale consuetudine che premia coloro che si sono distinti nello sport e nella vita ispirati ai valori Etici e ai principi del Fair Play. Molto gradita seguita anche l’esibizione degli Allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese. La serata è stata condotta con eleganza e stile dagli Speaker del CNSFP Maria Rita Morganti e Patrizia Levorato con il supporto del Tecnical Director Diego Renzi al computer.

