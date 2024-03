ASSS: "Michele Padovano Emoziona Al Teatro Titano Di San Marino"

ASSS: "Michele Padovano Emoziona Al Teatro Titano Di San Marino".

Una serata che ha saputo emozionare quella al Teatro Titano di San Marino. Una serata che ha saputo andare oltre al tifo e allo sport. Michele Padovano ha coinvolto i numerosi partecipanti all’evento organizzato dalla Associazione Sammarinese Stampa Sportiva in collaborazione con lo Juventus Club – Massimo Bonini. La storia dell’ex attaccante bianconero, raccontata nel libro “Tra la Champions e la Libertà” (Cairo Editore), parla di errori giudiziari, di reclusione e di 17 anni di battaglie per difendere la propria innocenza. Michele Padovano è vittima di un errore per avere aiutato un amico con un prestito di denaro. Inizia da qui l’incubo dell’ex attaccante della Juventus. Un libro che parla di speranza e determinazione. Il sostegno della moglie, figura fondamentale in questa storia. Gli amici di sempre che all’improvviso scompaiono. Tutti tranne uno: Gianluca Vialli c’è fino alle fine, anche nei giorni di detenzione in carcere. Michele Padovano lo ricorda come “un angelo custode”. Una partita lunga 17 anni, non giocata in attacco, ma in difesa di una libertà che Michele Padovano troverà con formula piena dopo l’ultimo grado di giudizio. La serata organizzata al Teatro Titano è poi proseguita con ampio spazio dedicato ai racconti di campo, ai risultati conquistati da quella Juventus, capace di vincere in Europa e raggiungere il mondo con la Coppa Intercontinentale. Aneddoti e ricordi vissuti anche grazie a Massimo Bonini, che salito sul palco, ha reso ancora più bella la serata. Tra le domande del giornalista del Corriere dello Sport Massimo Boccucci e quelle del moderatore Elia Gorini. L’occasione per tentare di confrontare due grandi Juventus, quella di Giovanni Trapattoni e quella di Marcello Lippi. Un grande evento, che ha saputo emozionare e divertire, reso ancora più prestigioso grazie al Patrocinio delle Segreterie di Stato: Istruzione e Cultura, Giustizia, Lavoro, Informazione e Sport.

C.s. Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: