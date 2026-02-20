Athena Volley vs Samma Volley: vittoria al tie-break

Athena Volley vs Samma Volley: vittoria al tie-break.

Martedi 17 Febbraio, si è consumata una delle sfide più attese del campionato Libertas amatoriale misto sul campo dell’Athena Volley. Le due formazioni arrivavano all’appuntamento appaiate in classifica: in palio un pezzo importante di stagione nella corsa al girone Gold.

Primo set: Samma scende in campo con un sestetto di assoluto livello: Righetti in regia, Bianchini ed Ercolani al centro, Giri e Gabrielli schiacciatori, Greppi opposto e Mularoni libero. Una formazione solida, costruita per fare la differenza. Il set è combattuto ed equilibrato, ma Athena — meno travolgente di quanto ci si potesse aspettare — riesce comunque a sfruttare qualche passaggio a vuoto dei biancoazzurri, forse traditi da un pizzico di tensione. Il parziale si chiude 25-21 per i padroni di casa.

Secondo set: Nel secondo set l’inerzia sembra inizialmente la stessa, ma stavolta è Samma a prendere in mano il gioco. La squadra ritrova fluidità, ordine e concretezza, imponendo il proprio ritmo. Il risultato finale è 25-22 per Samma: tutto di nuovo in equilibrio.

Terzo set: Athena cambia buona parte del sestetto e inserisce un paio di attaccanti particolarmente determinati che mettono in difficoltà la difesa biancoazzurra. Samma fatica a ritrovare compattezza e il set scivola via sul 25-18 per i padroni di casa. Samma è spalle al muro, ma la partita è tutt’altro che finita.

Quarto set: È nel quarto parziale che emerge tutta la grinta di Samma. I giocatori, decisi a non tornare a casa a mani vuote, mettono in campo forza, audacia e spirito di sacrificio. Scelta coraggiosa dalla panchina: entra coach Brighi al posto di Gabrielli, autore comunque di un’ottima prestazione. Righetti, instancabile, domina la tensione emotiva e orchestra il gioco con grande lucidità e maestria. Il set si chiude 25-20 per Samma. Si va al tie-break.

Tie-break: Nel quinto set la panchina biancoazzurra è infuocata. Il sostegno dei compagni e della tribuna si fa sentire in ogni punto. Samma parte fortissimo, accumula un vantaggio importante e riesce a gestirlo anche nonostante qualche imperfezione nel finale. Il tie-break si chiude 15-10: vittoria Samma. Righetti è la vera stella della serata, instancabile protagonista per tutti e cinque i set senza mai lasciare il campo, punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra.

Arrivano così due punti fondamentali in classifica, che rilanciano le ambizioni di Samma nella corsa al girone Gold. Umore alto, entusiasmo e la consapevolezza che anche un team appena costruito può funzionare ad altissimo livello. Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima settimana: doppio impegno ravvicinato lunedì 23 e martedì 24 febbraio. La stagione entra nel vivo, e Samma ha dimostrato di voler essere protagonista fino in fondo.

c.s. Samma Volley

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: