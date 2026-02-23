Atletica: "Altro weekend da ricordare per Olimpus"

Grandi risultati e una serie di nuovi record nazionali per Olimpus questo weekend al PalaCasali di Ancona dove si è svolta la “Coppa Sportissimo 2026”, ultima gara indoor della stagione. Apre le danze per la categoria Cadetti Marvin Ronald Gatti che con 1:37.19 conquista il nuovo record nazionale cadetti sui 600m, seguito da Alessio Lazzari con 1:50.28 e Brizi Simone con 2:00.15. Proseguono i record con Cristian Burgal Alfaro che ottiene il nuovo record nazionale cadetti sui 60m ad ostacoli con 9.25, mentre sui 60m piani Rodolfo Fagnini ottiene un ottimo 3° posto con 7.61, seguito da Stephane Maroncelli con 7.75 e Michelangelo Fabbri con 8.63; Chiudono la categoria Cristian Burgal Alfaro e Stephane Maroncelli nel salto in lungo con le misure rispettivamente di 5.33 e 4.87 e Michelangelo Fabbri che ottiene un buon 1.45 nel salto in alto. Ottimi risultati anche nella categoria Cadette, a partire dai buoni tempi sui 60m di Annalisa Martelli (8.62), Rebecca Oppioli (8.84), Elisabetta Falchero (9.06), Norma Antonini (9.21) e Ilaria Zannoni (9.33), mentre sui 600m si distinguono i tempi di Virginia Pintus (1:56.48), Greta Sarti (2:02.74) e Chantal Mularoni (2:07.94). Lunga serie di ottimi risultati anche nel salto in lungo che vede Annalisa Martelli saltare 4.38, seguita da Martina Poggiali con 3.98, Ilaria Zannoni con 3.55, Yasmin Karoui con 3.46 e Martina Santolini con 3.44. Proseguono i successi con un’ottimo 2° posto nel salto con l’asta per Virginia Pintus con una misura di 2.20 seguita da Yasmin Karoui che salta 2.10, mentre nel salto in alto Rebecca Oppioli ottiene una buona misura di 1.35; Chiudono la categoria Annalisa Falchero con 8.12 nel getto del peso e le due misure nel salto triplo di Martina Poggiali (8.52) e Norma Antonini (8.20). Chiudiamo il weekend di gare con le categorie Ragazzi e Ragazze dove segnaliamo i buoni risultati di Nicolo’ Menicucci con 9.69m nel getto del peso, il salto in lungo con Linda Espis (3.71) e Anna Grandoni (3.39), il 2:03.01 di Aymen Karoui nei 600m, i due tempi sui 60m di Anna Grandoni (9.45) e Linda Espis (9.83) e il tempo di 8.96 di Nicolo’ Menicucci sempre sui 60m.

C.s. Atletica Olimpus

