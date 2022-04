Atletica: aperta la stagione giovanile

Si è aperta la stagione agonistica all’aperto per l’atletica sammarinese con la gara dei campionati di società ed individuali giovanili, organizzata dall’Olimpus San Marino atletica in collaborazione alla Federazione Sammarinese Atletica Leggera, valevole anche per i campionati Sammarinesi, manifestazione open che ha visto la partecipazione di bel 350 atleti tra esordienti-ragazzi/e-cadetti/e, la manifestazione, che si è svolta nell’impianto del San Marino Stadium, ha visto una bella giornata, soprattutto di sport e divertimento, questi i risultati dei primi classificati e i titoli dei campioni Sammarinesi:

80HS cadette: 1° Collina Angelina dell’ Endas Cesena in 12.33, Campionessa sammarinese Casadei Chiara Olimpus San Marino 2° class in 13.84

80M cadette 1° Antonioli Angelica dell’ Atletica Ravenna in 10.70 Campionessa sammarinese Mini Giorgia Olimpus San Marino in 11.31

300M Cadette 1° Cola Noemi dell’Olimpus San Marino in 43.70 e campionessa Sammarinese stabilendo anche il nuovo record Sammarinese cadette Salto in lungo cadette 1° Marchionni Giulia dell’Olimpus San Marino con 4.78 e campionessa Sammarinese

Giavellotto Cadette 1° Cortesi Elisa della Libertas Forlì con 34.85 Campionessa Sammarinese Fagnini Oleana Olimpus San Marino con 19.11

1000M cadette 1° Morroni Viola dell’ Atletica Libertas Rimini in 3.05.94 Campionessa Sammarinese Ceccoli Matilde Olimpus San Marino in 3.44.23

Staffetta 4x100 cadette 1° Olimpus con Viserbi A.-Casadei C.-Marchionni G.-Cola N. in 53.13 stabilendo anche il nuovo record Sammarinese

80M cadetti 1° Pagliarani Francesco dell’atletica Fano in 9.10 Campione Sammarinese Francini Matias del GPA San Marino in 9.68

100HS cadetti 1° Marchetti Alessandro Atletica 75 Cattolica in 16.37 Campione Sammarinese Genghini Riccardo Olimpus San Marino in 17.65

300M cadetti 1° Tagliaferri Valerio della Riccione Sessantadue in 38.59 Campione Sammarinese Fabbri Alain Olimpus San Marino in 42.94

1000M cadetti 1° Lami Pietro del Golden Rimini in 2.57.98 Campione Sammarinese Poggiali Claudio Olimpus San Marino in 3.32.34

Salto in Alto cadetti 1° Shani Daniele Atletica Rimini Nord con 1.72 Campione Sammarinese Di Cristoforo Luigi Olimpus San Marino con 1.35

Giavellotto Cadetti 1° Bartolini Andrea dell’Atletica Forlì con l’ottima misura di 51.16 Campione Sammarinese Antonini Achille GPA San Marino con 16.70

Staffetta 4x100 1° Atletica Ravenna Ain 49.09 Campioni sammarinesi Olimpus San Marino con Genghini R-Fabbri A-Gulini G-Proli A in 50.48

60HS ragazze 1° Teodorani Sara dell’Endas Cesena in 10.15 Campionessa Sammarinese San Martini Greta Olimpus San Marino in 10.85

Salto in lungo Ragazze 1° Brasina Elisabetta Endas Cesena con 4.24 Campionessa Sammarinese San Martini Greta Olimpus San Marino con 3.88

Vortex ragazze 1° Giovannini Anita Endas Cesena con 28.79 Campionessa Sammarinese Canti Sofia Olimpus San Marino con 24.56

60M ragazze 1° Bernardi Gaia del GPA San Marino in 9.10 e campionessa Sammarinese 3° Carlini Anita Olimpus San Marino in 9.45

1000M ragazze 1° Dimilta Diletta del GPA San Marino in 3.38.31 e campionessa Sammarinese

Staffetta 4x100 ragazze 1° Endas Cesena A in 59.14 Campionesse Sammarinesi GPA San Marino con Casadei T-Giorgetti M-Dimilta D-Berardi G in 59.97 stabilendo anche il nuovo record Sammarinese

60HS ragazzi 1° Faedi Alessandro Endas Cesena in 9.86 Campione Sammarinese Selva Leonardo Olimpus San Marino in 11.13

Salto in lungo ragazzi 1° Serrani Edoardo Atletica Rimini Nord con 4.44 Campione Sammarinese Cavalli Zannoni Tonelli Jacopo del GPA San Marino con 3.69

Vortex ragazzi 1° Magalotti Federico Atletica Rimini Nord con 52.68 Campione Sammarinese Cavalli Zannoni Tonelli Jacopo del GPA San Marino con 32.14

60M ragazzi 1° Orlandi Giovanni Endas Cesena in 8.31 Campione Sammarinese Podeschi Alain del GPA San Marino in 8.66

1000M ragazzi 1° Tamagnini Francesco Golden Rimini in 3.11.81 Campione Sammarinese Raschi Cristian Olimpus San Marino in 3.49.77

Staffetta 4x100 ragazzi 1° Atletica Endas Cesena A in 55.98 Campioni Sammarinesi Olimpus San Marino con Di Cristoforo M-Selva L-Bologna S-Garnaroli D in 59.97

