Atletica leggerA. 1° Criterium Nazionale Csen: tre nuovi record sammarinesi giovanili.

Oltre 1700 atleti gara-gara hanno preso parte al 1° Criterium Nazionale Csen al Palacasali di Ancona, domenica 17 dicembre. Erano presenti atleti da tutta Italia, dalla categoria esordienti agli assoluti. Gli atleti del Gpa San Marino si sono messi in luce con 3 nuovi record nazionali categoria ragazzi/e. Il primo record nazionale è ad opera di Gaia Bernardi con il getto del peso da 2 kg e la misura di 9.30m. Sempre nel getto del peso, Alain Podeschi scaglia il peso da 2 kg a 11.97m, nuovo primato nazionale e vince la maglia di campione nazionale Csen. Nella categoria esordienti ( 8 anni), Adele Mularoni ottiene 3,30 m nel salto in lungo e giunge al 4° posto. Mentre Martina Pelliccioni ottiene il proprio personale sui 200m con il tempo di 39’’58. La ciliegina sulla torta, la mettono le ragazze (12-13 anni) della staffetta 4x200m. La partenza fulminante di Tea Casadei consente il passaggio del testimone in seconda posizione a Gaia Bernardi, laquale rompe gli indugi e garantisce un notevole vantaggio alla squadra. Sofia Palmieri aumenta ancora il vantaggio nel proprio giro di pista e Matilde Giorgetti varca il traguardo fermando il cronometro a 2’02’’68 : nuovo primato sammarinese, categoria ragazze e maglia di campionesse nazionali Csen. Soddisfatta la Coach Paola Carinato: “ E’ un finale di stagione con i fiocchi. Le ragazze della staffetta hanno dimostrato una notevole padronanza della distanza, riuscendo ad abbattere il record nazionale di oltre 6’’, che era già loro. I due primati nel getto del peso dimostrano la bontà del lavoro tecnico effettuato. Non da ultime, sono state le più giovani, alla loro prima esperienza in un Palaindoor così prestigioso. Sono orgogliosa di loro e del loro impegno”.

