Atletica leggera: 2 ori ai Campionati regionali a Bologna per il Gpa San Marino.

Il Centro Sportivo Terrapieno CUSB di Bologna ha ospitato i campionati regionali di atletica leggera su pista delle categorie allievi, juniores e promesse. Sabato, 27 maggio gli atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino si sono messi in luce con l’ottima prestazione di Probo Benvenuti sui 400m : partito in progressione, ai 250m rompe gli indugi e corre in testa da solo alla ricerca del miglior riscontro cronometrico. 49’’91 è il tempo finale e si aggiudica il titolo di campione regionale. I giovani velocisti, categoria allievi e juniores, realizzano il loro personale sui 100m con Matias Francini che ferma il cronometro a 11’’61, seguono Emanuele Benvenuti con 11’’80 e Simone Zoffoli con 12’’22. Il giorno dopo, è Emanuele Brugnizza a mettersi in luce sul doppio giro di pista nella categoria promesse. Il gruppo degli atleti parte compatto e dopo 200m sono in quattro a contendersi il titolo regionale. Emanuele aumenta il ritmo e rimangono solo in due. In una progressione che non lascia scampo, e quando mancano 250m all’arrivo l’atleta del Gpa San Marino si stacca e conclude la gara in una corsa rotonda. 1’52’’76 è il tempo ottenuto sui 800m che gli vale il titolo di campione regionale, il primato stagionale e il minimo per i campionati italiani.

