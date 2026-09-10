Atletica leggera: 4 atleti per 5 podi al Memorial Tallacci di Misano per il settore giovanile della San Marino Athletics Academy

Martedì, 8 settembre, lo Stadio di Misano Adriatico ha ospitato il Memorial Tallacci. La San Marino Athletics Academy era presente con il settore giovanile e sale 5 volte sul podio. La velocità è egregiamente interpretata da Leon Ceccarelli sui 60m con il tempo di 8’’48 e Daniel Lotti sui 80m in 9’’85. Entrambi si mettono la medaglia di bronzo al collo. Il più giovane, Leon ottiene anche il personale nel lancio del vortex con la misura di 45.49m e si classifica al secondo posto. Daniel ottiene il personale outdoor nel salto in lungo con la misura di 5.69m e si aggiudica la seconda medaglia di bronzo della serata. Il compagno di squadra Giacomo Righi ottiene il personale nel lancio del disco con la misura di 11.99m. L’ultima medaglia della serata, la vince Ginevra Sovrini nel salto in alto, al rientro da lungo infortunio extra sportivo. La quindicenne supera l’asticella a 1.35m, sfiorando la misura successiva di 1.40m. E’ medaglia di bronzo. Dichiara la Presidente del sodalizio sportivo, Paola Carinato: “ I risultati parlano da soli. Il nostro settore giovanile sta crescendo bene sotto la guida di tecnici preparati nel rispetto della giovane età degli atleti e del loro percorso scolastico. Sono arrivati preparati in questa seconda parte di stagione e ci aspettiamo altre grandi soddisfazioni”.

C.s. - San Marino Athletics Academy







