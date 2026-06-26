Atletica leggera: argento e bronzo al Memorial Goldoni Benetti

Il 25 giugno si è svolto a Fiorano Modenese il Memorial Goldoni Benetti. Gara in memoria di due figure molto amate dall’atletica modenese, sia come giuidici gara che come dirigenti. Gli atleti della San Marino Athletics Academy si mettono in luce nelle pedane. Tea Casadei trova all’ultimo tentativo il lancio vincente e migliora nettamente il proprio record personale nel lancio del giavellotto da 500 gr con la misura di 28.75m. Sale sul secondo gradino del podio. Continua la scia positiva di Giulia Gasperoni nel salto triplo che balza a 11.38m, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Nelle corse , il quattordicenne Giacomo Righi si mette in gioco sui 300m, correndo in 52’’21. Mentre il più esperto, atleta paralimpico, Ruggero Marchetti corre i 400m in 1’17’’04.

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA







