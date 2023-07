Atletica leggera: bronzo per Lorenzo Brugnizza al Meeting di Montecarlo

Una settimana dopo aver vinto la gara dei 500m al Meeting internazionale di Lignano Sabbiadoro con il tempo di 1’05’’33, l’atleta del Gruppo Podistico Atletico di San Marino si mette in gioco sui 1000m al Meeting Herculis di Montecarlo. E’ una partenza velocissima che seleziona fin da subito il folto gruppo dei concorrenti : Lorenzo corre i primi 500m in gruppo. Quando il francese Kilien dà uno scossone al ritmo, Lorenzo lo segue assieme all’italiano Reghin. Metro dopo metro, il distacco dal gruppo aumenta e si delinea il podio con Reghin che vince in 2’31’’53, seguito da Kilien e infine da Lorenzo che termina in 2’36’’95. “ Sono contento del risultato, tenuto conto che ho ripreso ad allenarmi da quindici giorni, in seguito ad un leggero risentimento muscolare”.

c.s. Gruppo Podistico Atletico di San Marino

