Atletica leggera: Campionato nazionale Aics indoor

Il Palacasali di Ancona ha ospitato dal 3 al 5 gennaio il 7° Campionato Nazionale Aics indoor e 2° Campionato Nazionale Paralimpico di atletica leggera indoor con la partecipazione di oltre 1000 atleti all’insegna dell’inclusione sportiva. San Marino era presente con la società San Marino Athletics Academy che ha schierato 75 atleti gara. Nella categoria paralimpica, esordisce il più giovane Nicholas Selva sui 60m, categoria ragazzi, alla prima esperienza competitiva. Si aggiudica la medaglia d’oro con il tempo di 25’’09. Il compagno di squadra Ruggero Marchetti corre la stessa distanza in 9’’64 e sui 400m realizza 1’15’’81. Due medaglie d’oro anche per Sara Valentini, che corre i 400m in 1’28’’98 e nel getto del peso da 4 kg ottiene 3.39m. Teo Flores Lazcano sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso da 5 kg, categoria juniores con la misura di 5.66m. La squadra paralimpica vince il Campionato nazionale Aics indoor paralimpico.

Ottimi risultati sono stati ottenuti da Daniel Lotti che balza a 5.72m nel salto in lungo. Batte un record nazionale cadetti vecchio di vent’anni e sale sul secondo gradino del podio.

Nella velocità, è Silvia Macina a mettersi in luce salendo sul gradino più alto del podio sui 60m con il tempo di 8’’69.

Leon Ceccarelli, con una condotta esemplare sui 600m ragazzi, riesce a correre in progressione. Termina la sua fatica in 2’00’’11 e vince la medaglia d’argento. Michele Balzan non subisce il passaggio di categoria. Nel getto del peso da 4kg, ottiene la misura di 8.77m.

Nel salto in alto, Tommaso Stacchini supera l’asticella a 1.60m, categoria allievi. Sofia Palmieri balza a 9.20m nel salto triplo allieve. Nella stessa categoria, la giavellottista Tea Casadei lancia il peso da 3 kg a 7.16m. Doppio impegno per il mezzofondista Luca Lazzari. Nei 1500m si aggiudica la medaglia di bronzo con il tempo di 4’36’’33. 2’12’’50 è il risultato ottenuto sui 800m.

Erano presenti anche gli atleti master : Silena Stolfi è vice campionessa nazionale AF 50 nel getto del peso da 3kg con la misura di 8,41m. Paola Carinato è campionessa nazionale AF 60 nel salto in alto con la misura di 1.17m. Sui 3000m, categoria SM60, Gian Luigi Macina corre in 12’47’’28.

Gli esordienti Sofia Iorio, Alessandro De Palma, Enzo Zani e Matteo Iorio si sono sfidati sia sui 60m che nel salto in lungo, ottenendo tutti le migliori prestazioni personali.

L’ultima gara della rassegna nazionale regala emozioni forti con la staffetta ragazze 4x200m : parte Emma Buscarini con un buon ritmo e trasmette il testimone a Valentina De Palma. Una leggera incomprensione con Chiara Amici non scalfisce la grinta della squadra. L’ultima frazionista, Silvia Macina, si lancia all’inseguimento delle avversarie, superandole una ad una. Medaglia di bronzo per la staffetta sammarinese con il tempo di 2’12’’27.

“ E’ un bilancio di squadra molto positivo per questo inizio di stagione indoor, frutto del lavoro dei nostri tecnici e dell’impegno di tutti atleti. Un doveroso ringraziamento và alle famiglie che hanno supportato la squadra in questi 3 giorni di gare e alla Federazione Sport Speciali che ha messo a disposizione autista ed educatrice per la squadra paralimpica. Questo campionato è la dimostrazione di una grande inclusività e condivisione dove nessuno viene lasciato indietro.” comunica il direttivo della San Marino Athletics Academy.



Comunicato stampa

San Marino Athletics Academy









