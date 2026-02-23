Atletica leggera : Coppa Sportissimo Daniel Lotti vince nel salto in lungo

Domenica, 22 febbraio, al Palacasali di Ancona è andata in scena la Coppa Sportissimo, rassegna giovanile riservata ad atleti delle categorie ragazzi (12-13 anni) e cadetti ( 14-15 anni). Oltre 1600 atleti, provenienti da tutta Italia si sono confrontati nelle discipline delle corse, dei salti e dei lanci. La San Marino Athletics Academy si è messa in luce fin dalle prime gare. Sui 60m, Silva Macina si classifica al 5 posto con il tempo di 8’’76. Daniel Lotti avvicina il proprio personale con il tempo di 7’’83. Realizzano la migliore prestazione personale sui 60m Gaia Barbieri con 8’’95, Valeria Zanna con 9’’13, Chiara Amici con 9’’54 e Anastasia Zanotti con 9’’90. Nelle categorie maschili, il più giovane , Leon Ceccarelli sale sul 4 gradino del podio con 8’’46. Quest’ultimo si migliora anche sui 600m, migliorando di 10 secondi il proprio record con il tempo di 1’50’’49. Nel getto del peso, esordio di Giacomo Righi nella categoria dei più grandi con l’attrezzo da 4 kg : 6.52m la sua migliore misura. Ma è il salto in lungo a riservare la più grande soddisfazione con Daniel Lotti che và a vincere la gara con l’ottima prestazione di 5,64m. Sempre nel salto in lungo, netto miglioramento per le ragazze con Emma Buscarini che balza a 3.62m e Nina Saporiti che esordisce agonisticamente con 3.42m. le cadette Letizia Zafferani saltano 3.76m e Sofia vandi 3.72m.

C.s. San Marino Athletics Academy








