Atletica leggera : Daniel Lotti salta nel record

2 mar 2026
Domenica, 1 marzo, il Palaottici di Parma ha ospitato i Campionati regionali indoor della categoria cadetti ( 14-15 anni). Daniel Lotti è riuscito ad agguantare la finale a 8, confrontandosi con i migliori interpreti del salto in lungo dell’Emilia Romagna. All’ultimo balzo, il portacolori della San Marino Athletics Academy è riuscito a raccogliere le ultime energie per ottenere la misura la misura di 5.75m e migliorare il record sammarinese di categoria, già suo. Ottiene il quinto posto in classifica. “Sono contenta di questo risultato, anche se devo ammettere che c’è un ampio margine di miglioramento. Daniel fà parte del nostro vivaio giovanile, che per qualità ed impegno si stà mettendo in luce” dichiara la Coach che lo segue Paola Carinato.

C.s.  San Marino Athletics Academy SMAA



