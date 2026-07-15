Atletica leggera: due argenti al Trofeo Libertas Rimini edizione 2026

Atletica leggera: due argenti al Trofeo Libertas Rimini edizione 2026.

Il 14 luglio si è svolto il Trofeo Libertas edizione 2026. Gli atleti della San Marino Athletics Academy hanno ottenuto buone prestazioni allo Stadio Romeo Neri di Rimini. La tredicenne Silvia Macina avvicina il proprio personale sui 60m con il tempo di 8’’72 e sale sul secondo gradino del podio. Sempre nella velocità, categoria cadetti, Giacomo Righi corre in 12’’20. Gli atleti paralimpici Sara Valentini e Ruggero Marchetti, in piena fase di preparazione, si mettono in gioco sui 200m e corrono rispettivamente in 36’’88 e 33’’72. Il giovane Luca Lazzari, dopo una veloce partenza, paga dazio e conclude la sua fatica sui 800m in 2’11’’22. Nel settore delle corse di fondo, è Melissa Michelotti a mettersi in luce correndo i 5000m in 19’20’’10. E’ la sua migliore prestazione personale che Le vale la medaglia d’argento. Sempre sulla distanza, Gian Luigi Macina termina la sua fatica in 22’36’’30.

C.s. - San Marino Athletics Academy

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: