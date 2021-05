Atletica leggera : fine settimana di migliori prestazioni personali per gli atleti del Gpa San Marino

L’8 e 9 maggio si sono svolti in tutta Italia, meeting validi per i Campionati di società di atletica leggera. Gli atleti del Gruppo Podistico Atletico di San Marino hanno preso parte al Meeting Mario Ansaloni di Modena con i velocisti che hanno nettamente migliorato le loro prestazioni personali sui 100m : Santos Nicolas Bollini ha ottenuto 11’’51 ed Elena Francioni 13’’04. Nicola Angelini si difende bene con 12’’36, sempre sui 100m. Sui 400m, Sofia Bucci si migliora ancora, fermando il cronometro a 1’00’’42 con ancora tanta energia da spendere. Ad Ancona, ha esordito la giovanissima Margherita Zafferani (17 anni) sui 200m con un tempo eccelso di 29’’44, mentre sul doppio giro di pista Giulia Orsi interpreta al meglio una gara complicata e conclude in spinta con il tempo di 2’31’’86. Giulia Gasperoni entra in finale nella gara del salto in lungo e con un ultimo balzo supera il muro dei 5 metri : 5.01m la sua prestazione finale. Il gruppo dei tecnici che segue gli atleti e formato da P. Carinato, E. Maccapani, D. Molinari e B. Poserina esprime la sua più grande soddisfazione per l’impegno e il conseguente miglioramento dimostrato dagli atleti.

Gpa San Marino Paola Carinato

