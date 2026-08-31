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Atletica leggera: fine settimana tutto di corsa per gli atleti della San Marino Athletics Academy

31 ago 2026
Atletica leggera: fine settimana tutto di corsa per gli atleti della San Marino Athletics Academy

Sabato, 29 agosto, Luca Lazzari prende parte al Meeting San Giuliano a Macerata. E’ una gara che fà parte del Circuito Adriatic League. Il giovane sammarinese, classe 2008, dopo un primo passaggio ai 400m veloce, riesce a mantenere il ritmo e corre gli 800m in 2’09’’31, avvicinando il proprio personale. Il giorno dopo, Martina Tomassini e Melissa Michelotti corrono la 10 km di Gatteo. L’alta temperatura non consente alle forti podiste sammarinesi di migliorare il personale. Melissa termina la sua fatica con il tempo di 42 minuti, quinto posto. Martina ottiene il sesto posto con il tempo di 42’54’’.

c.s. San Marino Athletics Academy




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