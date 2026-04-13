Atletica Leggera : giovani atleti crescono

Sabato, 11 aprile, si è svolto il campionato Sammarinese giovanile di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Serravalle. I giovani atleti della San Marino Athletics Academy si sono messi in luce con risultati di rilievo sia nel settore velocità che nel settore lanci. Iniziano le atlete della categoria ragazze (12-13 anni): Silvia Macina vince i 60m con una gara magistrale e realizza il suo personale con il tempo di 8’’69. Assieme alle compagne di squadra, Valentina De Palma, Nina Saporiti e Chiara Amici vince anche il titolo nazionale sammarinese nella staffetta 4x100m con il tempo di 59’’45. Sempre nella velocità, è Leon Ceccarelli a salire sul terzo gradino del podio nei 60m con il tempo di 8’’50. Il dodicenne sammarinese si mette in gioco anche sui 1000m, dove conclude la sua fatica in 3’24’’87: doppio titolo nazionale per lui. Sempre nella velocità, Luca Fabbri, all’esordio, percorre la distanza dei 60m in 22’’67 con gli applausi di tutti i presenti, all’insegna dell’inclusione sportiva: mission fortemente voluta e portata avanti dalla San Marino Athletics Academy. Nella velocità prolungata, è Daniel Lotti a mettersi in luce: corre i 300m in 38’’72 e si aggiudica la medaglia di bronzo, oltre al titolo di campione sammarinese. La staffetta cadetti, composta da Giacomo Righi, Daniel Lotti, Michele e Maurizio Balzan si aggiudica la medaglia di bronzo nella 4x100m con il tempo di 51’’23. Altri due titoli nazionali, provengono dal lancio del giavellotto: Letizia Zafferani lancia l’attrezzo da 400 grammi a 20.16m e Michele Balzan (giavellotto da 600gr) a 23.14. Entrambi sono Campioni sammarinesi di specialità. Anastasia Zanotti si migliora nel salto in lungo con la misura di 3.94m. Nelle gare spurie delle categorie assolute, Alain Podeschi esordisce sui 150m con 19’’12. Gli atleti paralimpici Ruggero Marchetti e Sara Valentini si mettono in gioco sulla distanza dei 500m, correndo rispettivamente in 1’38’’76 e 2’04’’13. La staffetta allieve (16-17 anni), composta da Lucia Biordi, Sarah Nilo Gomes, Elisa Biordi e Sofia Palmieri, esordisce tra gli assoluti nella staffetta 4x100m con il tempo di 57’’79.

C.s. San Marino Athletics Academy







