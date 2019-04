Atletica leggera: Gpa Giovani sugli scudi ai Campionati provinciali di prove multiple

E’ iniziata la stagione all’aperto per l’attività agonistica giovanile con il Campionato provinciale prove multiple andato in scena allo Stadio di Misano Adriatico, domenica 7 aprile. Per la categoria dei 12-13 anni, tre erano le prove da superare per raccogliere punti ai fini della classifica finale. Si inizia con i 60m dove Shaara Albani corre in 9’’1 mentre i compagni di squadra Nicolò Rossini e Giammarco Ercolani corrono rispettivamente in 9’00 e 9’’1. Nel salto in lungo, Nicolò balza a 3.80m, mentre Shaara ottiene 3.36m, Sofia Biordi 3.29m e la giovane Ludovica Pazzaglia ( alla prima esperienza importante) atterra 2.31m. Nel lancio del vortex, sono sempre Shaara con 30.68m e Nicolò con 37.99m a primeggiare tra gli allievi del Coach Paola Carinato. Nella classifica generale, il Gruppo Podistico Atletico San Marino si mette in evidenza con i brillanti risultati conseguiti nella categoria ragazze da Shaara Albani, giunta al 4° posto con punteggio finale di 1597 punti e Nicolò Rossini, categoria ragazzi, giunto al 2° posto con 1348 punti.