Atletica leggera: Gpa San Marino in luce ai Campionati nazionali

Il 15 aprile, si sono svolti presso lo Stadio di Serravalle i campionati giovanili di atletica leggera. Gli atleti nati negli anni 2011-2008 del Gruppo Podistico Atletico si sono messi alla prova con ottimi risultati. Le ragazze Tea Casadei, Gaia Bernardi, Sofia Palmieri e Matilde Giorgetti vincono la gara della staffetta 4x100m correndo in 57’’73 e stabiliscono il nuovo record nazionale. Tea Casadei vince anche la gara del lancio del vortex con la misura di 36.43m. Medaglia di bronzo per Matilde Giorgetti nel salto in alto con la misura di 1.36m e per Gaia Bernardi nei 60m con il tempo di 8’’89. Alain Podeschi vince la gara del getto del peso con la misura di 11.33m e si mette al collo la medaglia d’argento nella velocità con il tempo di 8’’36 sui 60m.Titolo di campionessa sammarinese anche per Agnese Baravoglia, categoria cadette, nel lancio del giavellotto con la misura di 20.93m. Soddisfatti i coach Paola Carinato e Andreij Lebediev : “ Il lavoro svolto nella preparazione invernale ha già portato i primi ottimi risultati. Ci aspettiamo ancora miglioramenti per ognuno di loro perché crediamo molto nelle loro qualità, che non sono solo tecnico sportive.”

c.s. Gpa San Marino