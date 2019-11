Atletica leggera : Gpa vince due titoli al Campionato provinciale di corsa campestre

Festa del Cross provinciale per il Gruppo Podistico Atletico di San Marino. A conclusione della seconda prova, che si è svolta a Santarcangelo di Romagna sabato 23 novembre, sono stati conferiti i titoli di campione provinciale di corsa campestre. La classifica tiene conto dei risultati ottenuti nelle due prove ( la prima è andata in scena a Misano il 9 novembre). Il ricco bottino per il sodalizio sammarinese fotografa l’ottimo lavoro svolto nella preparazione invernale dei giovani atleti. Nella categoria ragazze (13-14 anni), Margherita Zafferani conduce una gara intelligente, correndo in progressione e aggiudicandosi il titolo provinciale. Nella categoria allieve (15-16 anni) è Giulia Orsi a mettere tutte in riga. Vince nuovamente la prova e, a punteggio pieno, il titolo di campionessa provinciale è suo. Terzo posto per l’allievo Lorenzo Michelotti, il quale ha interpretato le campestri come allenamento per la prossima stagione indoor. Non da meno, è stata la Coach Paola Carinato, vincitrice della medaglia d’argento. Infine, nella classifica generale, il Gpa sale sul terzo gradino del podio sia nella combinata giovanile che nella combinata assoluta. “ E’ un bel risultato di squadra, dove tutti, dal più giovane all’atleta master, hanno contribuito con la loro prestazione in una disciplina non facile da interpretare” dichiara soddisfatta la Coach Carinato.

Gpa San Marino Athletics School