Atletica leggera: i giovanissimi del Gpa San Marino da record nazionale

Al Meeting infrasettimanale organizzato dal Cus Bologna il 24 maggio, gli atleti della categoria esordienti (sotto i 10 anni) del Gruppo Podistico Atletico San Marino migliorano due record nazionali. Seguiti dalla Coach Paola Carinato e dall’assistente Chiara Della Marchina, i giovanissimi hanno vissuto la loro prima esperienza competitiva. Iniziano le più giovani (sotto gli 8 anni) : Elisa Gasperoni stabilisce il nuovo primato nazionale categoria esordienti correndo i 150m in 26’’70, seguita da Adele Mularoni con il tempo di 27’’92. Nella categoria Under 10, è Gaia Barbieri a migliorare due record nazionali : il primo sui 50m con il tempo di 7’’83, seguono Emma Buscarini con il tempo di 8’’33, Letizia Zafferani in 9’’14 e Maria Comito in 9’’20. Letizia Zafferani si mette in luce nel salto in lungo con la misura di 3.24m. Gaia migliora un secondo record nazionale sui 300m corsi in 55’’88, segue Letizia zafferani in 59’’47. Anche i compagni di squadra corrono veloce con Pietro Mularoni che ferma il cronometro sui 50m a 8’’65, seguito da Ricardo Leon Latino in 8’’92 e Leon Ceccarelli in 9’’04. Pietro Mularoni ottiene anche un buon risultato nel salto in lungo con la misura di 3.20m.

c.s. Gruppo Podistico Atletico San Marino