Atletica Leggera: le Ragazze del Gpa San Marino vincono il campionato provinciale prove multiple

Il 23 maggio si è svolto allo Stadio di Cattolica il campionato provinciale a squadre di prove multiple per la categoria ragazzi/e (12-13 anni). Gli atleti hanno preso parte a 4 gare nello spazio di 3 ore : il tetrathlon A prevede i 60m, salto in lungo, getto del peso e i 600m finali. Il tetrathlon B è composto da 60 ostacoli, salto in alto, lancio del vortex e 600m. La classifica a squadre scaturisce da 2 risultati in ciascun tetrathlon, più un punteggio di recupero. La squadra del Gpa, coordinata dalle Coach Paola Carinato, Claudia Casalboni e Ylenia Gasperoni, si è presentata al completo nelle due categorie, ottenendo risultati di rilievo anche a livello individuale. Gaia Bernardi stabilisce il nuovo record nazionale categoria ragazze con il punteggio di 2258 punti nel tetrathlon A e vince la gara individuale, Sofia Palmieri si classifica la 5° posto, seguita da Sofia Vandi e Giulia Barulli . Il coetaneo Alain Podeschi sale sul podio al 2° posto con il punteggio di 2169 punti e stabilisce il nuovo primato nazionale di categoria, seguito da Daniel Lotti e Aron Poggiali. Nel tetrathlon B, Matilde Giorgetti si classifica al 2° posto con il risultato di 2348 punti, seguita da Tea Casadei con 2224 punti ( che migliora la propria prestazione nel lancio del vortex con 38,84m). Tommaso Stacchini (con il personale nel salto in alto a 1.39m) si classifica all’8° posto, seguito da Jacopo Cavalli Zannoni Tonelli (record personale nel lancio del vortex a 38,93m). L’evento prevedeva anche gare per la categoria cadetti/e (13-14 anni), la migliore sui 80m è Nausica Silvagni con 12’’3, seguita da Lucia Biordi (12’’5), Elisa Biordi (12’’7) e Sofia Stacchini (13’’0). In campo maschile, Teo Flores Lazcano ha realizzato un vero tour de force, dopo aver partecipato alle finali scolastiche in mattina, correndo gli 80m in 15’’6 e i 1000m in 4’51’’2. Nella classifica a squadre, il Gruppo Podistico Atletico San Marino vince nella categoria femminile con il punteggio totale di 10.162 davanti ai padroni di casa Atletica75 Cattolica (9691 punti) e Atletica Rimini Nord Santarcangelo (9644 punti). In campo maschile, il sodalizio sammarinese ottiene il terzo posto con il punteggio totale di 6905 punti. “E’ un risultato storico per la squadra, frutto di un lungo lavoro partito 6 mesi fà, programmato e concordato con gli atleti; lasciando anche spazio agli hobbies individuali e al divertimento tipici di questa età”, dichiara la Coach Paola Carinato.

c.s. Gpa San Marino