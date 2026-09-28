Atletica leggera : Leon Ceccarelli corre il record sui 600m al Campionato regionale Prove Multiple

Domenica, 27 settembre, lo Stadio di Cesena ha ospitato il Campionato Regionale di Prove Multiple delle categorie giovanili. Quattro sono le prove da interpretare al meglio per ottenere i punti utili alla classifica finale nella categoria 12/13 anni. Leon Ceccarelli si è messo in gioco nel Tetrathlon A composto da 60m, salto in alto, getto del peso e i 600m finali. Il portacolori della San Marino Athletics Academy si è messo subito in luce nei 60m correndo in 8’’38. Dopo aver raccolto punti preziosi con il salto in alto con la misura di 1.23m e il getto del peso con 9.31m, il tredicenne si è presentato sulla linea di partenza determinato a scalare la classifica. Ha corso i 600m in crescendo, lasciando dietro parecchi concorrenti e terminando la sua fatica con il tempo finale di 1’48’’84 : nuovo primato nazionale categoria ragazzi. Dichiara la Coach Paola Carinato che lo segue da 10 anni : “ Questi risultati non arrivano per caso. Leon è cresciuto nel nostro vivaio in modo sereno e compatibilmente con gli interessi tipici della sua età. E’ un atleta che si impegna molto, non solo in atletica leggera. Riesce a conciliare sport e scuola, con i risultati che sono arrivati oggi.”

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA







