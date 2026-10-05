Atletica leggera: Leon Ceccarelli sfiora il podio al Campionato regionale su pista

Atletica leggera: Leon Ceccarelli sfiora il podio al Campionato regionale su pista.

Domenica, 4 ottobre, lo stadio comunale di Ferrara ha ospitato il Campionato regionale categoria ragazzi e ragazze ( 12-13 anni). Leon Ceccarelli sfiora il podio nel salto in lungo con la misura di 4.52m ( è la sua migliore prestazione personale dell’anno) ad 1 solo centimetro dalla medaglia di bronzo. Il portacolori della San Marino Athletics Academy corre anche i 60m in 8’’42 e si classifica all’8° posto. Sulla stessa distanza, la compagna di squadra Silvia Macina vince la propria batteria con il tempo di 8’’74 e termina al 6° posto regionale.

c.s. San Marino Athletics Academy

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