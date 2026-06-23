TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Atletica leggera: Luca Lazzari bronzo sui 5 km a Tromso

23 giu 2026
Atletica leggera: Luca Lazzari bronzo sui 5 km a Tromso

Sabato, 20 giugno, si è svolta la Maratona del Sole di mezzanotte a Tromso (Norvegia), evento internazionale che prevede anche percorsi più brevi. Luca Lazzari si è messo in luce sulla distanza di 5 km su strada. Oltre 400 partecipanti hanno preso il via alla Mini Marathon su un percorso fatto di molti saliscendi con qualche strappo in salita. Il diciasettenne portacolori della San Marino Athletics Academy, un po' affaticato dal lungo viaggio del giorno prima, si è fatto strada nel folto gruppo dei concorrenti, arrivando terzo con il tempo di 18’12’’6, dietro all’atleta croato Habek e il giapponese Kitahara. “E’ stata una bella esperienza. Inaspettata, perché sono venuto a Tromso ad accompagnare il babbo che ha corso la maratona. Ho voluto mettermi in gioco con qualcosa di diverso.” Dichiara Luca Lazzari.

C.s. - San Marino Athletics Academy




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport