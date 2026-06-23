Atletica leggera: Luca Lazzari bronzo sui 5 km a Tromso

Sabato, 20 giugno, si è svolta la Maratona del Sole di mezzanotte a Tromso (Norvegia), evento internazionale che prevede anche percorsi più brevi. Luca Lazzari si è messo in luce sulla distanza di 5 km su strada. Oltre 400 partecipanti hanno preso il via alla Mini Marathon su un percorso fatto di molti saliscendi con qualche strappo in salita. Il diciasettenne portacolori della San Marino Athletics Academy, un po' affaticato dal lungo viaggio del giorno prima, si è fatto strada nel folto gruppo dei concorrenti, arrivando terzo con il tempo di 18’12’’6, dietro all’atleta croato Habek e il giapponese Kitahara. “E’ stata una bella esperienza. Inaspettata, perché sono venuto a Tromso ad accompagnare il babbo che ha corso la maratona. Ho voluto mettermi in gioco con qualcosa di diverso.” Dichiara Luca Lazzari.

C.s. - San Marino Athletics Academy







