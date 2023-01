Atletica leggera: Matias Francini da record sui 60m indoor

Sabato, 28 gennaio si sono svolti i Campionati regionali su pista indoor a Modena. L’allievo del Gruppo Podistico Atletico San Marino, Matias Francini, ha dimostrato il suo ottimo stato di forma andando a vincere la propria batteria in 7’’24. Eguaglia il record nazionale indoor nella categoria allievi (17-18 anni) di Marco Tamagnini dell’anno 1985 (7’’ manuale). E’ anche il biglietto d’ammissione per i Campionati italiani indoor che si svolgeranno ad Ancona il 11-12 febbraio. “Sono molto contento, anche se non ho corso al 100% delle mie capacità. Adesso, mi preparo a testa bassa per gli italiani” dichiara il diciasettenne sammarinese.

I compagni di squadra, Emanuele Benvenuti e Simone Zoffoli corrono in 7’’57 e 7’’86.

A Padova, esordisce il dicianovenne Lorenzo Brugnizza sul doppio giro di pista con il tempo di 50’’76.

Infine, al Palaindoor di Udine, Alessandro Bruni si migliora ancora nel salto in lungo con la misura di 6.98m.

Cs - Gpa San Marino

