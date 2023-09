Atletica leggera: Medaglia d’argento per il Gpa San Marino al Campionato Nazionale Aics

Il Campo Comunale Carlo Gotti ha ospitato il 57° Campionato Nazionale Aics di Atletica leggera e 10° Memorial “Pietro Mennea”. Le squadre, in provenienza da tutta Italia hanno schierato gli atleti migliori con l’obiettivo di aggiudicarsi la Coppa del Premio Qualità. Il Gpa San Marino era presente con 25 atleti, dalla categoria esordienti (8 anni) ai master (over 35). Non sono mancati risultati di rilievo per il sodalizio sammarinese che ha dovuto fare i conti con defezioni dell’ultimo momento degli atleti di spicco. In particolare le staffette, con l’ottimo 45’’18 della 4x100m uomini con atleti delle categorie giovanili : i sedicenni Simone Zoffoli e Matias Francini, assieme a Probo Benvenuti e Lorenzo Michelotti ( classe 2003), i quali si sono aggiudicati la medaglia d’argento. Anche nella categoria esordienti ( 10 anni) : Maria Comito, Letizia Zafferani, Silvia Macina e Gaia Bernardi si sono messe in luce nella 4x50m con l’ottimo 33’’71, frantumando il precedente primato nazionale di due secondi. Tanti i titoli nazionali vinti da Alain Podeschi nei 60m, Matias Francini nei 100m, Probo Benvenuti e Debora Cappella nei 200m ( vince l’oro anche nel salto in lungo) , Alain Podeschi, Gaia Bernardi, Silena Stolfi ed Elisa Zafferani nel getto del peso.

