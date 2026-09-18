Atletica leggera: medaglia d’argento per Silena Stolfi ai campionati Italiani master su pista

Prima giornata di gare allo Stadio di Campi Bisenzio, in occasione dei Campionati Italiani su pista ed è subito medaglia d’argento per Silena Stolfi nel getto del peso da 3 kg. La portacolori della San Marino Athletics Academy, categoria W50, rompe subito gli indugi con un primo lancio a 8.25m : non è la migliore prestazione personale ma è una sicura ipoteca su una medaglia. Sarà la sua migliore misura che Le garantisce la medaglia d’argento, dietro solo alla fortissima atleta Alessandra De Robertis. Dichiara a fine gara : “Questa medaglia mi ripaga di tutti gli allenamenti fatti quest’estate sotto la guida della mia Coach Paola Carinato che ringrazio tantissimo per l’elevato livello tecnico e i preziosi consigli nella gestione della gara”.

c.s.







