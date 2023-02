Atletica leggera: medaglia di bronzo si campionati Regionali per Alessandro Bruni nel salto in alto

Atletica leggera: medaglia di bronzo si campionati Regionali per Alessandro Bruni nel salto in alto.

Il Palalottici di Parma ha ospitato domenica 12 febbraio i Campionati regionali indoor assoluti. Alessandro Bruni si è messo in gioco nel salto in alto. L’atleta del Gruppo Podistico Atletico San Marino ha sofferto la pedana ristretta e corta, ma è riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio con tutta la sua grinta. “Non sono molto soddisfatto della misura ottenuta, ma oggi era veramente difficile interpretare la pedana. Comunque, questa medaglia di bronzo è un inizio per ritrovare buone sensazioni e la dedico alla mia mamma Anna e a tutta la squadra.” In contemporanea, al Palaindoor di Ancona, si sono svolti i Campionati Italiani indoor categoria allievi. Il sedicenne Matias Francini ha concluso la sua fatica con il tempo di 7’’26 e per pochi centesimi non è riuscito a passare il turno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: