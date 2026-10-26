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Atletica leggera: Melissa Michelotti si migliora ancora nella Mezza Maratona

26 ott 2026
Atletica leggera: Melissa Michelotti si migliora ancora nella Mezza Maratona

Domenica, 25 ottobre, Arezzo è stato lo scenario della Mezza maratona, gara nazionale Fidal di livello A, inserito nel programma World Athletics. Tra gli oltre 2000 partecipanti al via, c’era anche la sammarinese Melissa Michelotti. La portacolori della San Marino Athletics Academy ha corso ad una media di 4’11’’, concludendo il percorso di 21,0975 km con il tempo di 1:28’21’’. E’ 13esima assoluta e 2° di categoria, migliorando la propria prestazione personale di oltre 2 minuti. Dichiara : “ Partecipare a questa gara è stato un momento speciale per me. Aver abbattuto di oltre 2 minuti il muro dell’ora e trenta nella mezza maratona è qualcosa di incredibile. Questo era solo un test fisico e mentale in previsione della maratona del 29 novembre a Firenze. Sarà la mia prima volta e, assieme ai miei Coach Gianluigi Macina e Paola Carinato ed anche alle persone che tifano per me e mi sostengono ogni giorno, sarà sicuramente una bellissima esperienza.

C.s. - San Marino Athletics Academy




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