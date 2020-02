Atletica leggera: nuovo record nazionale indoor

Al Meeting indoor infrasettimanale svoltosi ad Ancona del 12 febbraio 2020, il settore del mezzofondo giovanile si è rivelato nuovamente da record nazionale. Dopo il primato nazionale sui 800m, realizzato da Giulia Orsi, categoria allieve (16-17 anni), con il tempo di 2’28”88, ecco un ‘ eccellente prestazione ad opera di Matias Francini sui 600m. Il tredicenne sammarinese, dopo aver scaldato i motori sui 60 ostacoli, si è allineato sulla linea di partenza dei 600m. Tre giri da effettuare a perdi fiato, perchè il primo giro è stato corso in 31 secondi per assicurarsi una posizione in testa. Un calo di ritmo nel secondo giro gli ha consentito di mantenere la posizione. Infine, negli ultimi 200 metri, Matias è riuscito a lanciarsi sul traguardo malgrado l’acido lattico nelle gambe. Il tempo di 1’46’’19 migliora di ben 11 secondi il primato nazionale, categoria ragazzi ( già suo e corso un anno fa). Soddisfatta la Coach Paola Carinato : “ Il lavoro svolto nel periodo invernale stà portando i suoi frutti. Gli atleti reagiscono bene alla mole di lavoro e, soprattutto, vivono il momento della competizione in modo sereno. Il settore del mezzofondo è una disciplina dell’atletica leggera difficile ed ingrata perché richiede molto in termini fisici e psicologici e, a volte, per un imprevisto mette fuori gioco l’atleta dal podio. Quello che mi fa piacere è che il gruppo è affiatato e disposto ad investire tempo ed energia negli allenamenti”.