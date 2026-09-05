Atletica leggera: Nuovo record nazionale sui 200m per Daniel Lotti

È in corso di svolgimento allo Stadio Comunale di Riccione il 60° Campionato Nazionale Aics di atletica leggera e 13° Memorial Pietro Mennea. Proprio a questo eccezionale atleta, tesserato Aics durante la sua attività sportiva, è dedicato il Premio Speciale che verrà consegnato al miglior risultato tecnico sui 200m per gli atleti dalle categorie giovanili a quelle master. In questa occasione, Daniel Lotti vince la gara dei 200m della categoria cadetti (nati nel 2011-2012) con l’ottimo tempo di 24’’25. E’ un riscontro cronometrico che polverizza il precedente primato, risalente a 17 anni fa. Dichiara l’atleta sammarinese: “ Sono partito in una corsia non facile, la settima. Perciò ero davanti a tutti senza punto di riferimento. Ho attaccato subito in curva e nel rettilineo ho cercato di mantenere il vantaggio. Sono felicissimo di questo risultato, per il quale ho lavorato molto durante questa estate con la mia Coach Paola Carinato”.

C.s. - San Marino Athletics Academy







