Atletica leggera : Ottima prestazione per Lucia Casali nel salto in alto

Atletica leggera : Ottima prestazione per Lucia Casali nel salto in alto.

Seconda giornata di gare al 60° Campionato Nazionale Aics di atletica leggera e 13° Memorial Pietro Mennea ricca di soddisfazioni per la San Marino Athletics Academy. Nel salto in alto donne, Lucia Casali si è rimessa in gioco dopo la lunga pausa estiva. Entra in gara a 1.46m, superando l’asticella con agilità. Alla misura di 1.61m, due esitazioni. L’atleta sammarinese aggiusta la rincorsa, e fà sua la misura. L’asticella sale a 1,64m. Sono rimaste in due a contendersi il titolo di campionessa nazionale. Con una bella rincorsa fluida, Lucia supera con leggerezza l’asticella. Lo stesso fa la sua avversaria di Arezzo, Nanuti Miriam Cristina. Siamo a 1.67m, ad un passo del minimo per i Giochi dei Piccoli Stati del 2027 (1.68m). In una sfida avvincente e stimolante, entrambe falliscono. Abbastanza soddisfatta, Lucia dichiara “È stato bello ritrovare le sensazioni giuste. La sfida con Miriam mi ha molto stimolata a dare il meglio di me stessa. Il secondo salto a 1.67m era bello, peccato aver toccato l’asticella con i piedi.“

C.s. - San Marino Athletics Academy

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