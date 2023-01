Atletica leggera: pioggia di record personali ai Campionati Nazionali Aics del 4 e 5 gennaio a Parma

Il Palalottici di Parma ha ospitato i Campionati Nazionali di atletica leggera indoor il 4 e 5 gennaio. L’evento, promosso dalla Direzione Nazionale AiCS – Dipartimento Sport e con l’approvazione della FIDAL ha registrato la partecipazione di oltre 300 atleti in rappresentanza di 30 società sportive. Il Gruppo Podistico Atletico San Marino vi ha preso parte con una squadra, composta da atleti dalla categoria esordienti (8 anni) ai master, molti alla prima esperienza agonistica. Dei 14 titoli nazionali vinti dal sodalizio sammarinese, 3 sono ad opera di Gaia Bernardi (50m, salto in lungo e staffetta 4 x1 giro) nella categoria ragazze, altri 3 nella categoria master da Paola Carinato (400m- peso da 3 kg e salto in alto), 2 titoli a testa per Debora Cappella (50m-salto in lungo) nella categoria master e Luca Giorgi (1500m e 3000m), categoria assoluti, 1 titolo nazionale nel getto del peso per Elisa Zafferani (categoria Master) e Ylenia Gasperoni (categoria assolute), Tommaso Stacchini (salto in alto), categoria ragazzi e Pietro Mularoni (200m) categoria esordienti. “ Al di là dei titoli nazionali, valuto con orgoglio le prestazioni di tutti, in quanto ci sono miglioramenti netti nelle prestazioni personali e nella gestione della gara. In particolare, nella staffetta 4 x 1 giro, le ragazze Tea Casadei, Gaia Bernardi, Sofia Palmieri e Matilde Giorgetti hanno dimostrato grinta e sangue freddo nella gestione di una gara non facile per la particolarità della pista. E’ un meritatissimo titolo nazionale. Seguito dal terzo posto delle compagne di squadra, categoria cadette : Vittoria Vitadello, Lucia Biordi, Sarah Nilo Gomes ed Elisa Biordi. Nella categoria esordienti (10 anni), Silvia Macina ha saputo interpretare i 200m al meglio una gara partita ad un ritmo elevato, agguantando il 2 posto con il tempo di 34’’20. Nel salto in alto, il lavoro svolto con il Coach Andrii Lebediev stà portando i primi frutti con le prestazioni dei tredicenni Tommaso Stacchini (1.31m) e Matilde Giorgetti (1.28m) “ dichiara la Coach Paola Carinato.

c.s. G.P.A. San Marino

